Lyons, passivo pesante nel derby del Po con Viadana

La partita di domenica 26 si presentava come uno scoglio difficile per i Leoni, che hanno subito un passivo pesante nel derby del Po con Viadana, una delle squadre accreditate dei favori del pronostico per la vittoria dello scudetto e attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Un 59-0 che non lascia dubbi sulle differenze in campo, con i Lyons che hanno resistito con onore nel primo tempo, chiuso sotto di due mete (14-0) prima di cedere nella ripresa compliceuna doppia inferiorità numerica, come per altro già successo nelle prime due gare di campionato.

Una delle classiche giornate in cui la squadra deve solo difendersi e salvare l’onore, e non si può dire che i Leoni non abbiano messo l’anima in campo, con un primo tempo coraggioso in cui è mancata solo la soddisfazione della meta per girare la partita. Nella ripresa anche nei momenti più difficili i bianconeri hanno venduto cara la pelle, al confronto di una squadra esperta, rodata e con una cilindrata importante.

Alla fine sono 9 le mete subite dai Leoni, che sperano di recuperare qualche elemento importante in vista della prossima gara di Serie A Élite, che si giocherà sabato 1 novembre al Beltrametti contro Biella.