Un leone piacentino trionfa tra i canguri

Grande impresa di Luca Ferrari, piacentino classe 1994, emigrato quattro anni fa in Australia e da allora lavoratore nella raccolta e produzione di caffè e papaya.

L’ex giocatore dei Lyons, dove ha vissuto la sua carriera prima nelle giovanili e poi nelle squadre seniores, aveva anche continuato con la palla ovale, in particolare nei Tablelands Reds di Mareeba, zona del Queensland, situata nella parte settentrionale dell’Australia.

Passato sulla panchina della stessa squadra, ha appena compiuto un’autentica impresa sportiva, avendola alla conquista del primo titolo nella storia del club: la lega Fnq Rugby Union.

«È stata la mia prima esperienza da allenatore, dopo aver abbandonato l’attività di giocatore – racconta Luca – e la soddisfazione è davvero tanta. La squadra è multiculturale, composta da parecchi australiani, altrettanti figiani, oltre a un mediano di mischia francese originario di Tolouse, che lavora come “constructor”, e a due italiani, un pilone di Gorizia responsabile in una “farm” di avocado e un trequarti ala di Udine che lavora in un vivaio di fiori e piante tropicali. È un gruppo straordinario che, oltre ai risultati, mi ha regalato grandi amicizie. Sono felicissimo di far parte di questo club che per me rappresenta una vera e propria seconda casa».

I Reds hanno scritto una pagina molto importante della storia del club, battendo i Penrhyn Sharks 57-47 nella spettacolare finale della Fnq Rugby Union, giocata al Barlow Park di Cairns, nel Queensland, con il tutto esaurito di 15mila spettatori e conquistando così il primo titolo nella storia della società.