Ruggito dei Lyons, i Rangers Vicenza cadono nella rete

La Sitav Lyons festeggia la sua seconda vittoria di fila (la terza dall’inizio di stagione) e chiude il girone di andata all’ottavo posto nella classifica di A Elite, mettendosi alle spalle Biella e Colorno e portandosi a -4 dal Vicenza. Non è stata una partita spettacolare quella andata in scena al Beltrametti ma piuttosto un confronto tattico sulla base del piano di gioco proposto dai due allenatori. Tino Paoletti ha puntualmente risposto alle disposizioni tattiche di Andrea Cavinato, persino in ordine alle sostituzioni, difendendo il vantaggio acquisito. L’unico pericolo corso dai bianconeri è capitato a 10’ dalla fine, quando i Lyons si sono trovati in 13: bravissimi nel mantenere il possesso dell’ovale per tutta la durata del tempo, fino al piazzato (riuscito) di Camero che ha certificato la vittoria di Moretto e compagni.

Sitav Lyons 16

Rangers Vicenza 10

Sitav Lyons: Matenga, Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini, Russo (8’st Camero), Colombo (8’st Via A.), Moretto, Cisse (20’st Perazzoli), Bance, Bottacci (20’st Salerno), Cutler, Horgan (10’st Moretti), Maggiore (10’st Scatigna), Acosta (10’st Libero). A disp: Baas. All.: Paoletti

Rangers Vicenza: Sperandio, Tavuyara (31’ Foroncelli), Filippetto, Laupepe, Coppo (36’ Vaccaro), Perrello-Alvarez, Panunzi (8’st Gregorio, 30’st Panunzi), Vunisa, Pretz, Trambaiolo (20’st Sottana), Parolo (14’st Ramasibana), Riedo, Leso (8’st Avila Recio), Ferrara (8’st Chimenti), Zago (8’st Braggiè). All.: Cavinato

Arbitro: Matteo Locatelli di Bergamo. Cartellini: 18’ giallo a Panunzi (Vicenza); 25’ giallo a Maggiore (Lyons); 3’st giallo a Foroncelli (Vicenza); 28’st giallo a Calosso (Lyons); 29’st giallo a Rodina (Lyons). Spettatori 400 circa. Player of the Match: Ethan Cutler (Sitav Lyons)

Marcatori: 19’ mt Maggiore (5-0); 34’ cp Perello-Alvarez (5-3); 40’ mt Cutler (10-3); secondo tempo: 2’ cp Russo (13-3); 30’ mt Leaupepe tr Perello-Alvarez (13-10); 40’ cp Camero (16-10)