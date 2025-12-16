Russo torna nel Piacentino: rinforzo per la Bobbiese

A firma della Bobbiese di patron Scabini l’ultimo colpo del mercato invernale. Il direttore sportivo Mattia Marzani ha portato in neroverde il trequartista o esterno offensivo Matteo Russo (04), svincolatosi di recente dalla Fidentina. Cresciuto tra San Lazzaro, Cremonese e Piace, Russo si è distinto anche in Serie D con la casacca biancorossa, a Fossano e nelle file del Fiorenzuola; fatto è che è poi sempre dovuto ripartire daccapo e adesso conta di dare un contributo tangibile alla squadra di mister Bongiorni nella corsa alla salvezza. Il San Giuseppe ha tesserato l’esperto centrocampista Edo Bazzarini (83, ex Libertas), mentre la Virtus si è assicurata il difensore centrale Riccardo Mini (96, ex Sannazzarese) e l’attaccante Federico Corti (01, ex RiverNiviano).