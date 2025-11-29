Liberta - Site logo
Piacenza

Sabato di anticipi per quattro piacentine

Il San Lorenzo Monticelli riceve la Fontanellatese, Caorso contro Pro Villanova e Cadeo a Busseto

Redazione Online
|1 ora fa
Sabato di anticipi per quattro piacentine
1 MIN DI LETTURA
Altro sabato di anticipi per il calcio dilettanti. In Eccellenza si gioca Calcio Zola-Arcetana, che interessa soprattutto la Bobbiese in chiave playout.
In Promozione, invece, il Montecchio visita il Boretto, con l'intenzione di vincere e superare almeno per una notte il Gotico Garibaldina capolista.
In Prima categoria, sfida salvezza per il San Lorenzo Monticelli, che ospita l'Audax Fontanellatese. Fino a qui, tutte in campo alle 15.
Alle 17, invece, il Caorso riceve il Pro Villanova per la dodicesima giornata del girone A di Seconda categoria, mentre nel B alle 14.30 sfida d'alta quota Busseto-Cadeo.
