Sabato di anticipi per quattro piacentine
Il San Lorenzo Monticelli riceve la Fontanellatese, Caorso contro Pro Villanova e Cadeo a Busseto
Redazione Online
|1 ora fa
Altro sabato di anticipi per il calcio dilettanti. In Eccellenza si gioca Calcio Zola-Arcetana, che interessa soprattutto la Bobbiese in chiave playout.
In Prima categoria, sfida salvezza per il San Lorenzo Monticelli, che ospita l'Audax Fontanellatese. Fino a qui, tutte in campo alle 15.
Alle 17, invece, il Caorso riceve il Pro Villanova per la dodicesima giornata del girone A di Seconda categoria, mentre nel B alle 14.30 sfida d'alta quota Busseto-Cadeo.
