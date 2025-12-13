Sabato di sorprese, super Bobbiese ma Gotico ko. CastFontana in vetta

E' stato un sabato di anticipi, nei campionati dilettantistici, all'insegna delle sorprese. A cominciare dall'Eccellenza, dove l'Agazzanese non è andata oltre all'1-1 nel confronto interno con la Bobbiese. I granata sono riusciti a raddrizzare il match grazie a un calcio di rigore trasformato da Mastrototaro dopo il vantaggio, sempre nella ripresa, griffato da Erik Guglielmetti. Per la squadra di Piccinini è la terza gara consecutiva senza vittorie, per i trebbiensi invece si tratta di un risultato di prestigio dopo il successo di domenica scorsa che contribuisce a rendere meno spaventosa la corsa-salvezza per la matricola di Dario Bongiorni.

Le sorprese sono proseguite in Promozione: il Gotico Garibaldina infatti è caduto al Levoni per mano del Fornovo Medesano e così, sfuma all'ultima curva del girone d'andata la possibilità di conquistare il platonico titolo d'inverno. A tenere altissimi i colori piacentini ci ha pensato la Castellana Fontana, vittoriosa a Noceto grazie al gol in extremis di Spedini, dopo il botta-risposta tra Alberici (in avvio di gara) e Mora (in avvio di ripresa). I ragazzi di Ciotola tornano così in testa alla classifica, proprio a braccetto del Fornovo e, nel caso in cui il Montecchio domenica non conquistasse i tre punti a San Secondo, sarebbero campioni d'inverno.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

