Sabato si ferma tutto lo sport, rinviate le gare in calendario

Sabato 26 aprile tutte le gare in calendario di tutte le discipline sotto l'egida del Coni sono rinviate. Questo quanto sancito dal Comitato Olimpico italiano per il giorno in cui sono programmati i funerali di Papa Bergoglio, previsti proprio sabato alle 10 nella basilica di San Pietro.

Saltando dunque le innumerevoli gare di calcio giovanile oltre a quelle di tutte le altre discipline che saranno recuperate secondo il calendario che sarà stilato dalle diverse federazioni di appartenenza. Andranno invece in scena regolarmente gli eventi in programma per domenica prossima.