Salieri non si fa intenerire, primo ko per l'Assigeco

Si è interrotta a Vigevano la striscia positiva dell'Assigeco che, al cospetto della formazione del grande ex, coach Stefano Salieri, è stata protagonista di una serata pessima. Troppo "molle" la prova dell’Assigeco per pensare di poterla fare franca al cospetto di una squadra quadrata e di assoluto valore, che ha sfruttato ogni errore commesso dalla squadra di Manzo. Nono state sufficienti le prove dello statunitense Pepper e di Pirani (39 punti in due) per evitare la prima sconfitta stagionale al termine di una serata da dimenticare in fretta.

ELACHEM VIGEVANO – ASSIGECO PIACENZA 92-71 (24-17, 48-38, 68-50)

ELACHEM VIGEVANO: Kancleris 17, Gajic 8, Mazzantini 13, Boglio 10, Verazzo 17, Corgnati 21, Fiusco 3, Diouf 3, Zacchinga, Cucchiaro, Fantoma. All. Salieri.

ASSIGECO PIACENZA: Calbini 10, Pepper 20, Pirani 19, Poggi 10, Mazzucchelli 9, Ferraro, Valesin 3, Sarmiento, Fiorillo. Ne. Cattivelli, Kuot, Criconia, All. Manzo.

ARBITRI: Foti, Di Franco e Spinelli.



