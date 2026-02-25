Samurai, insidia reggiana; l'avversaria del Vigolo da Modena

Samurai e Vigolo conoscono i rispettivi avversari nei quarti di finale di Coppa Italia di Seconda e Terza categoria.

I Samurai, capaci sono ad oggi di vincere tutte le gare hanno disputato nel girone A di Seconda piacentina e di Coppa, se la vedranno l'11 marzo con i reggiani dell'Original Celtic Bhoys, settimi in classifica nel proprio girone con 28 punti in 19 gare. Un ostacolo tutt'altro insormontabile per la corazzata piacentina, che avrà anche il vantaggio di giocare in casa la gara secca: appuntamento sul sintetico del Puppo alle 20.30, con calci di rigore in caso di parità nei 90 minuti. Il calendario dei quarti prevede anche San Paolo-Atletic Progetto Montagna, Libertas Ghepard-Alberonese e Cattolica-Calcio Vis Rf Faventia.

Discorso analogo per il Vigolo (capolista del girone B di Terza piacentina), che nei quarti di finale della fase regionale della Coppa sfiderà i modenesi della Polisportiva Union 81, terzi in campionato con 42 punti in 21 partite. In questo caso, c'è l'incognita del campo, visto che la fata fissata è sempre l'11 marzo, ma il terreno di gioco abituale è proprio il sintetico del Puppo, quindi la società dovrà trovarne un altro o, più probabile, chiedere lo spostamento della gara. Il regolamento è uguale alla Seconda categoria (sfida secca, niente eventuali supplementari); gli altri accoppiamenti sono Barca Reno-Polivalente San Damaso Under21, Arzenta-Tre Borgate e Cervia United U21-Futball Cava Ronco U21.