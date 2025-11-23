San Lazzaro in vetta da solo, i Samurai allungano ancora
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Marco Villaggi
|12 ore fa
La Borgonovese non più la capolista solitaria della Prima categoria, per colpa dell'1-1 interno con il Fidenza. Cade la Sarmatese sul campo dell'Audax Fontanellatese, mentre il San Lazzaro vince la sfida della giornata sull'Arquatese e vola in vetta.
Nel girone A di Seconda categoria, i Samurai strapazzano anche la Turris e allungano ulteriormente, approfittando della sconfitta del Bobbio2012 Perino sul terreno della BF Farini bettola.
Nel girone B, finisce 1-1 il derby tra Cadeo e Salicetese.
Santantonio e Vigolo le regine d'inverno dei due gironi di Terza categoria, dove l'attività prosegue con la terza giornata della prima fase della Coppa Coni/Provinciale.
Girone A: Alseno-Atl.Pontolliese 3-2, U.21 Pontolliese-F.Fiorenzuola 2-4. Classifica: Podenzanese 6, Alseno 6, F.Fiorenzuola 3, Atletico Pontolliese 1, U.21 Pontolliese 1.
Girone B. Folgore-Vigolo 1-2, San Corrado-San Rocco 0-0. Classifica: San Corrado 5, Vernasca 4, Vigolo 4, San Rocco 2, Folgore 0.
Girone C: RiverNiviano-Omi Academy 1-3, Travese-Life in Sport 3-1. Classifica: Gropparello 6, Omi Academy 6, Travese 4, RiverNiviano 1, Life in Sport 0.
Girone D: Gerbidosipa-Bivio Volante 3-3, Primogenita-Santantonio 2-0. Classifica: Primogenita 6, Santantonio 3, San Filippo Neri 2, Bivio Volant 2, Gerbidosipa 2.
