Sarmatese-Borgonovese avanti assieme, irrompe l'Arquatese

La sconfitta del San Lazzaro di ieri nell’anticipo di Ziano è stata sfruttata solo parzialmente da Sarmatese e Borgonovese, che hanno pareggiato 1-1 lo scontro diretto. Un punto che le pone a braccetto in vetta alla classifica. Al secondo posto irrompe l'Arquatese, che batte 3-0 l'Alsenese e raggiunge il San Lazzaro.

Nel girone A di Seconda categoria, bene la Virtus Piacenza che passa a Pontedellolio, mentre nel B pesante sconfitta del Corte Calcio a Gattatico.

In Terza categoria A, RiverNiviano fermato dalla Podenzanese, mentre nel B il Vigolo ha superato 2-0 il Gropparello nello scontro la vertice.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



