Sarmatese-Borgonovese avanti assieme, irrompe l'Arquatese
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|18 ore fa
L'esultanza dell'Arquatese
La sconfitta del San Lazzaro di ieri nell’anticipo di Ziano è stata sfruttata solo parzialmente da Sarmatese e Borgonovese, che hanno pareggiato 1-1 lo scontro diretto. Un punto che le pone a braccetto in vetta alla classifica. Al secondo posto irrompe l'Arquatese, che batte 3-0 l'Alsenese e raggiunge il San Lazzaro.
Nel girone A di Seconda categoria, bene la Virtus Piacenza che passa a Pontedellolio, mentre nel B pesante sconfitta del Corte Calcio a Gattatico.
In Terza categoria A, RiverNiviano fermato dalla Podenzanese, mentre nel B il Vigolo ha superato 2-0 il Gropparello nello scontro la vertice.
Nel girone A di Seconda categoria, bene la Virtus Piacenza che passa a Pontedellolio, mentre nel B pesante sconfitta del Corte Calcio a Gattatico.
In Terza categoria A, RiverNiviano fermato dalla Podenzanese, mentre nel B il Vigolo ha superato 2-0 il Gropparello nello scontro la vertice.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica