L'addio di Scardoni: «Scarso feeling con il presidente Galli»

Si è chiusa l'esperienza di Fabrizio Scardoni nella veste di delegato provinciale della Fip (Federazione italiana Pallacanestro). «Sono stato avvisato dell'interruzione della mia avventura con una mail - ha detto Scardoni -, nemmeno una telefonata. D'altronde i rapporti con il presidente regionale Antonio Galli (piacentino, ndr) non erano idilliaci. Non saprei spiegare i motivi, perché il mio operato è sempre stato volto a risvegliare un movimento, quello cestistico piacentino un po' assopito. In ogni caso, lascio con un +200 iscritti al minibasket rispetto al periodo del mio insediamento di gennaio 2025».

Sarà Augusto Bottioni il successore che il comitato regionale dovrebbe ufficializzare a breve.