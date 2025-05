Scherma, la Vezzali svela i campionati italiani: «Un evento da ricordare»

Manca un mese ai Campionati Italiani Assoluti di scherma olimpica e Piacenza si scalda per accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. A segnare ufficialmente il conto alla rovescia è stata la cerimonia nella suggestiva Sala delle Armi di Palazzo Farnese, dove due icone della scherma italiana – Daniele Garozzo e Valentina Vezzali – hanno presentato l’edizione 2025. Dal 5 al 10 giugno, Piacenza Expo e PalaBanca ospiteranno rispettivamente le fasi eliminatorie e le finali del massimo evento tricolore. A dare il via simbolico alla manifestazione, il vicepresidente vicario della Federscherma e la pluricampionessa olimpica, oggi delegata ai rapporti istituzionali della Fis.

Durante l’incontro, sono state presentate le medaglie ufficiali, ispirate al monumento equestre di Alessandro Farnese, insieme al lancio della prevendita biglietti. Grande entusiasmo da parte di Valentina Vezzali: «Vedrete in pedana tredici medagliati olimpici e tante giovani promesse decise a emergere» ha detto. «Questo evento merita tutta l’attenzione che Piacenza e la Regione stanno dimostrando. Sono certa che sarà un’edizione da ricordare».

A fare eco, Daniele Garozzo: «Porto i saluti del presidente Mazzone e sono onorato di lanciare un evento che vuole dare massimo risalto ai nostri campioni e alla bellezza di questo sport». «Grazie al supporto delle istituzioni, stiamo lavorando per offrire al pubblico uno spettacolo di altissimo livello».

La città ha risposto con calore. «Un grande onore ospitare per la prima volta gli Assoluti – ha dichiarato la sindaca Katia Tarasconi – in una disciplina che trasmette valori forti e positivi». Al suo fianco, l’assessore allo sport Mario Dadati ha ricordato il 70° anniversario del Circolo Pettorelli, «un punto di riferimento per la scherma piacentina e non solo».

Dal lato istituzionale, il sostegno della Regione Emilia-Romagna è arrivato con i messaggi video dell’assessora Roberta Frisoni e del coordinatore Sport Valley Giammaria Manghi: «La scherma e la nostra regione sono un binomio storico – ha detto Manghi – e questo evento rappresenta anche una grande opportunità per il turismo sportivo».

Nei prossimi giorni partirà la prevendita tramite Vivaticket, mentre il Circolo Pettorelli, presieduto da Alessandro Bossalini, curerà diverse iniziative in città per promuovere la disciplina e coinvolgere il pubblico.

IL CALENDARIO

Giovedì 5 giugno • Sciabola individuale (Maschile e Femminile) → 4 semifinali e 2 finali (17.30 – 19.30)

Venerdì 6 giugno • Sciabola a squadre (Maschile e Femminile) → Finali 1°/2° posto (17.30 – 19.30)

Sabato 7 giugno • Fioretto individuale (Maschile e Femminile) → 4 semifinali e 2 finali (17.30 – 20.00)

Domenica 8 giugno • Fioretto a squadre (Maschile e Femminile) → Finali 1°/2° posto (17.30 – 20.00)

Lunedì 9 giugno • Spada individuale (Maschile e Femminile) → 4 semifinali e 2 finali (17.30 – 20.00)

Martedì 10 giugno • Spada a squadre (Maschile e Femminile) → Finali 1°/2° posto (17.30 – 20.30)