Schiavi, 54 anni da vero Ironman, super a Maiorca

Grande impresa per Gianluigi Savi, runner piacentino, che, a 54 anni, è riuscito a completare l'Half Ironman di Maiorca, completando il massacrante percorso di caratterizzato da 1,9 km di nuoto, 90 km in bicicletta e 21,097 km di corsa e restando sotto le 6 ore di gara. Schiavi, tesserato per il Cus Parma, ha fermato il crono a 5 ore e 59 minuti: "Un risultato che mi ripaga dalla delusione per la passata partecipazione. E' stato bellissimo arrivare e ricevere l'abbraccio di mia figlia Caterina". Il runner era stato infatti squalificato nella sua ultima partecipazione a causa di presunte fasi del percorso in bici in cui avrebbe preso la scia degli avversari, una pratica vietata in questo tipo di competizioni.