Scocca l'ora dell'attesissimo derby Bees-Bakery
Basket Serie B Nazionale - Palla a due alle 18, in contemporanea al Palabanca Assigeco-Treviglio
Luca Ziliani
|1 ora fa
La tribuna gremita del Palarquato
Il conto alla rovescia è terminato. Oggi è il gran giorno del derby piacentino di Serie B Nazionale maschile, con il PalArquato teatro della sfida tutta piacentina (palla a due alle 18) tra Fiorenzuola Bees e Bakery. I gialloblù valdardesi (10 punti) sono reduci dalla sofferta vittoria di Fidenza, mentre i biancorossi (2) condividono l’ultimo posto con la stessa Fulgor e cercano ancora la prima vittoria sul campo (essendo arrivata a tavolino). Quattro gli ex: nelle fila della Bakery uno degli elementi di esperienza è Federico Ricci, per 5 anni a Fiorenzuola dove ha ricoperto anche i gradi di capitano. Più folta, invece, la “colonia” nei Bees, con Lorenzo De Zardo, Kirill Korsunov e coach Marco Del Re.
In contemporanea al Palabanca l’Assigeco (14 punti) sfida Treviglio (16), due squadre a caccia di riscatto: Piacenza ha incassato il primo ko della gestione-Lottici cedendo sul campo della Paffoni Omegna, mentre i bergamaschi sono reduci da due passi falsi a fila. Il tutto in una classifica cortissima nelle prime posizioni, con sei squadre nel giro di due punti e dieci formazioni nell’arco di quattro lunghezze. Vincere per continuare a stare in alto: questa la missione dei biancorossoblù, che nell’ultima uscita casalinga si erano concessi il lusso di sconfiggere al fotofinish la forte Fabo Herons Montecatini.
In contemporanea al Palabanca l’Assigeco (14 punti) sfida Treviglio (16), due squadre a caccia di riscatto: Piacenza ha incassato il primo ko della gestione-Lottici cedendo sul campo della Paffoni Omegna, mentre i bergamaschi sono reduci da due passi falsi a fila. Il tutto in una classifica cortissima nelle prime posizioni, con sei squadre nel giro di due punti e dieci formazioni nell’arco di quattro lunghezze. Vincere per continuare a stare in alto: questa la missione dei biancorossoblù, che nell’ultima uscita casalinga si erano concessi il lusso di sconfiggere al fotofinish la forte Fabo Herons Montecatini.