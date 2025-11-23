Scocca l'ora dell'attesissimo derby Bees-Bakery

Il conto alla rovescia è terminato. Oggi è il gran giorno del derby piacentino di Serie B Nazionale maschile, con il PalArquato teatro della sfida tutta piacentina (palla a due alle 18) tra Fiorenzuola Bees e Bakery. I gialloblù valdardesi (10 punti) sono reduci dalla sofferta vittoria di Fidenza, mentre i biancorossi (2) condividono l’ultimo posto con la stessa Fulgor e cercano ancora la prima vittoria sul campo (essendo arrivata a tavolino). Quattro gli ex: nelle fila della Bakery uno degli elementi di esperienza è Federico Ricci, per 5 anni a Fiorenzuola dove ha ricoperto anche i gradi di capitano. Più folta, invece, la “colonia” nei Bees, con Lorenzo De Zardo, Kirill Korsunov e coach Marco Del Re.

In contemporanea al Palabanca l’Assigeco (14 punti) sfida Treviglio (16), due squadre a caccia di riscatto: Piacenza ha incassato il primo ko della gestione-Lottici cedendo sul campo della Paffoni Omegna, mentre i bergamaschi sono reduci da due passi falsi a fila. Il tutto in una classifica cortissima nelle prime posizioni, con sei squadre nel giro di due punti e dieci formazioni nell’arco di quattro lunghezze. Vincere per continuare a stare in alto: questa la missione dei biancorossoblù, che nell’ultima uscita casalinga si erano concessi il lusso di sconfiggere al fotofinish la forte Fabo Herons Montecatini.