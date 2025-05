Sconfitta a tavolino al Prato dopo il caos del Pavesi

Sconfitta per 3-0 a tavolino, un'ammenta da 2mila euro e una gara della prossima stagione da disputare a porte chiuse. E' stato questo il verdetto del giudice sportivo in merito a quanto accaduto nella gara di domenica scorsa tra Fiorenzuola e Prato, sospesa poco dopo l'ora di gioco a causa delle intemperanze dei tifosi toscani giunti al Pavesi. Quattordici fumogeni e 13 petarti innescati nel corso del match in cui il Prato conduceva per 2-0 avevano indotto il direttore di gara a una prima sospensione alla quale è seguita il definitivo triplice fischio. Per il Fiorenzuola tre punti che non cambiano la sostanza: terz'ultimo posto nel girone D di Serie D e retrocessione diretta in Eccellenza.