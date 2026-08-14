Scotti e gli staffettisti della 4x400 firmano il capolavoro: finale con record

In attesa della grande finale del salto triplo in programma domani, sabato 15 agosto, alle 21.15 e che vedrà protagonista in pedana Andrea Dallavalle, a tenere alto l'onore piacentino ai Campionati europei di atletica leggera di Birmingham è Edoardo Scotti. L'atleta di Castell'Arquato e i compagni della 4x400 (𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐨, 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐝𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢) hanno stabilito il nuovo record italiano e anche il primato degli Europei con uno strepitoso 2:58.10 che proietta gli azzurri nella finalissima di domenica.