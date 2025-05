Sei mesi di squalifica per un dirigente del Gropparello

Squalifica fino al 30 novembre 2025 per Paolo Risoli, dirigente accompagnatore del Gropparello dopo quanto accaduto nel corso della semifinale playoff di Terza Categoria tra i gialloverdi e l'Omi Academy, che ha visto la formazione di Pontenure prevalere e conquistare la finale con la Turris.

"Il dirigente accompagnatore del Gropparello - si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla Figc provinciale - dapprima insultava i giocatori avversari, poi si avvicinava all'assistente n. 1 insultandolo, successivamente si rivolgeva all'arbitro, ingiuriandolo. Alla vista del provvedimento di espulsione, correva verso il direttore di gara, aprendo le mani come per volerlo afferrare, ma veniva prontamente fermato da dirigenti e giocatori della sua stessa squadra che lo bloccavano e accompagnavano a forza negli spogliatoi. Poichè detto dirigente continuava ad uscire dallo spogliatoio, i dirigenti della soc. Gropparello lo portavano fuori dal terreno di gioco, da dove, urlando per tutto il tempo, continuava ad insultare la terna arbitrale".