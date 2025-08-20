«Siamo ai playoff con una squadra di ragazzini, che orgoglio»
Aldin Macak parla nel corso della lunga vigilia del Piacenza Baseball che, domenica prossima, affronterà i playoff per la Serie A: avveraria, la Sambonifacese
Redazione Online
August 20, 2025|3 ore fa
Da sinistra, Paolo Chimenti, Andrea D'Auria e Aldin Macak
«Il vero orgoglio è essere giunti a lottare per la Serie A con una squadra composta quasi esclusivamente da Under 18 e addirittura Under 17. Questo è il segnale che il progetto avviato due anni fa e volto a svecchiare la squadra ha funzionato, così come i frutti del lavoro con il vivaio sono stati decisamente proficui». Parla Aldin Macak, ex giocatore e ora dirigente del Piacenza Baseball che si appresta a vivere la fase più attesa della stagione: al meglio delle cinque gare (se ne giocano due ad ogni scontro), i biancorossi si giocano con i veneti della Sambonifacese una promozione che avrebbe del miracoloso. La squadra di D'Auria non parte di certo con i favori del pronostico: «I nostri avversari hanno chiuso al primo posto con due soli ko in stagione regolare - ha detto ancora Macak -, ma abbiamo poco da perdere e soprattutto nessuna pressione da parte della società». Leggi tutto qui
