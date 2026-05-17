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Simon, un altro trionfo: campione in Champions asiatica

Eletto miglior centrale della manifestazione affrontata con il Jakarta

Redazione Online
|3 ore fa
Simon, un altro trionfo: campione in Champions asiatica
1 MIN DI LETTURA
Il Jakarta Bhayangkara Presisi si è aggiudicato la Champions League asiatica che riunisce squadre di Asia e Oceania. Un successo che porta anche la firma di Robertlandy Simon, ingaggiato al pari di Keita e Mozic per andare all'assalto di un trofeo puntualmente conquistato dal dream team allestito per l'occasione. L'ormai ex Gas Sales e che a breve indosserà la maglia di MIlano è stato inoltre insignito con il riconoscimento di miglior centrale della manifestazione. 

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