Simon, un altro trionfo: campione in Champions asiatica

Il Jakarta Bhayangkara Presisi si è aggiudicato la Champions League asiatica che riunisce squadre di Asia e Oceania. Un successo che porta anche la firma di Robertlandy Simon, ingaggiato al pari di Keita e Mozic per andare all'assalto di un trofeo puntualmente conquistato dal dream team allestito per l'occasione. L'ormai ex Gas Sales e che a breve indosserà la maglia di MIlano è stato inoltre insignito con il riconoscimento di miglior centrale della manifestazione.