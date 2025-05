Simone Guerra rinnova con la Juve Next Gen

Il piacentino Simone Guerra ha rinnovato il contratto con la Juventus Next Gen, prolungando il suo accordo con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2026.

L’attaccante classe 1989, uno dei protagonisti della rimonta in campionato in questo 2025 in Serie C, è risultato decisivo anche in questa stagione per le sorti della Next Gen: è stato autore complessivamente di 15 reti e cinque assist in 31 gare tra Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria.

Dall’agosto 2023 a oggi, Guerra ha raccolto in totale 71 presenze con la maglia della Next Gen e con 33 gol a referto è il miglior realizzatore della storia della seconda squadra bianconera.

«Un record che potrà provare a consolidare anche nella prossima annata: congratulazioni, Simone!», ha commentato la società bianconera.