Sitav Lyons non ingrana in Coppa Italia, Colorno passa al Beltrametti
Rugby, i parmensi prendono pure il punto di bonus offensivo
Leonardo Piriti
|2 ore fa
Un'azione dei Lyons © petrarelli
Terzo stop consecutivo in Coppa Italia per la Sitav Lyons che anche domenica 16 novembre concede il punto di bonus offensivo agli avversari: sei le mete realizzate da Colorno (tre per parziale) contro le mete di Nalaga e Bance messe a segno nella ripresa.
Davanti al pubblico del Beltrametti la squadra parmense parte bene, sfruttando inizialmente un errore dei Lyons nella trasmissione della palla e la spinta del pack da una rimessa laterale vinta. Colorno superiore anche in mischia ordinata, reparto da cui nasce la seconda meta ospite e che costringe il direttore di gara a sventolare il cartellino giallo a Bona per i falli ripetuti.
Sitav Lyons 10
HBS Colorno 40
Sitav Lyons: Matenga W., Via G. (16’st Mazzocchi), Nalaga, Rodina, Conti, Camero (32’ Russo), Colombo (5’st Via A.), Perazzoli, Bosoni (13’st Barbieri), Cissè, Moretto, Isola (5’st Bance), Salerno, Bolzoni (14’st Borghi), Bona (8’st Acosta). All.: Matenga K., Solari E.
HBS Colorno: Cattaneo, Agnelli L. (27’st Corona), Moore, Lenzi, Bozzoni (27’st Cupo), Cantoni, Ventresca (10’st Gelos), Popescu (12’st Waqanibau), Tontini, Mugnaini, Ghilardi (14’ st Butturini), Cannata, Ascari (22’st Cordì ), Sangiorgi (22’st Agnelli), Bruzzi (22’st Garziera). All.: Garcia