Somaya regina italiana del kickboxing juniores

Ancora soddisfazioni tricolori per la Yama Arashi, protagonista ai Campionati italiani Assoluti e al Trofeo Italia di kickboxing a Jesolo.

Nel primo contesto - riservato agli atleti più esperti Juniores e Seniores cinture blu-marroni-nere - la palestra piacentina ha conquistato il titolo tricolore con Somaya El Hayek, “regina” del Pointfight Juniores al limite dei 60 chilogrammi. La stessa atleta ha sfiorato il bis centrando l’argento nella analoga categoria Senior, con uno dei quattro secondi posti arrivati nella rassegna. Due portano la firma di Dennis Floridia, Juniores al limite dei 69 chilogrammi che ha centrato il doppio argento nel Kick Light e nel Light Contact. La quarta piazza d’onore, infine, è di Riccardo Bramieri, secondo nella categoria Juniores nel Light Contact al limite dei 63 chilogrammi.

Infine, tre medaglie di bronzo: nel Pointfight, Camilla Marenghi è salita sul gradino più basso del podio al limite dei 60 chilogrammi nella categoria Senior. Nel Kick Light Senior, invece, terzo posto per Nikol Ilieva e Georgiana Mulea rispettivamente al limite dei 55 e 65 chilogrammi.

Ben otto, invece, gli allori conquistati nel Trofeo Italia per le cinture gialle, arancioni e verdi e per quelle alte che non sono entrate nei primi quattro posti al Criterium per qualificarsi al Campionato italiano. Sei gli ori, tutti nel Point Fight, con le doppiette Juniores di Susanna Sverzellati (cinture gialle arancioni verdi al limite dei 65 e dei 70 chilogrammi) e Francesca Mazzoni (stesso discorso al limite dei 55 e 60 chilogrammi) a trainare insieme agli acuti di Sofia Barabaschi (+70 chilogrammi Senior cinture blu-marroni-nere Point Fight) e Andrea Contardi (-74 chilogrammi Juniores negli stessi gradi). Per la Yama Arashi, il bottino finale complessivo è di 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi per un totale di 16 allori.