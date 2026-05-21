Sopralluogo Figc al Curtoni in vista del trasloco del Nibbiano

Oggi, giovedì 21 giugno, è stata la mattina del primo sopralluogo al Curtoni di Borgonovo da parte degli organi federali in vista dell'ormai certo "trasloco" del NIbbiano&Valtidone in vista del prossimo campionato di Serie D. Al campo borgonovese sono arrivati sia il numero uno della società neopromossa, Valter Alberici, sia il presidente della Borgo, Daniele Maini. I due hanno guidato il presidente della Figc regionale Simone Alberici all'interno dell'impianto. Alberici con alcuni dirigenti federali si è soffermato in alcune zone dello stadio che necessita comunque di interventi per poterlo considerare rispondente ai requisiti imposti dalla D. Da quanto trapelato, l'agibilità non dovrebbe essere un problema una volta risolte poche criticità, legate soprattutto alla separazione degli spettatori di casa e ospiti in tribuna.

Da sinistra, Daniele Maini, Simone Alberici, il dirigente federale, ingegner Storai ,Valter Alberici e l'assessore allo sport di Borgonovo, Fabrizio Franzini - Foto Paolo Cagnani