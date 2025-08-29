Soragna ai Bees: «Ambiente serio e voglia di crescere»

Un "colpo" last-minute, sebbene non su quel parquet dove nel corso degli anni da giocatore ha scritto pagine memorabili della pallacanestro italiana e internazionale, ma nella dirigenza dei Fiorenzuola Bees, pronto a portare il suo grande bagaglio di esperienza e di professionalità. In casa valdardese l'organigramma si arricchisce con l'arrivo di Matteo Soragna, ex azzurro, classe 1975, oggi apprezzato commentatore su Sky, che ricoprirà il ruolo di Special advisor e Relazioni esterne per la nuova stagione sportiva che vede Fiorenzuola militare in serie B nazionale maschile.

Cosa l'ha spinta ad approdare alla società piacentina? «Il direttore sportivo dei Bees Andrea Zagni è stato mio capitano quando ho iniziato a giocare a basket: avevo 16 anni e per 4 stagioni a Cremona ha ricoperto questo ruolo ed è stato un punto di riferimento importante. In estate ci siamo visti, mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto fare qualcosa a livello dirigenziale in una società che ha voglia di crescere e strutturarsi. Questa esperienza mi incuriosiva molto e abbiamo trovato un accordo. Ringrazio anche il presidente Stefano Alberti».



Di cosa si occuperà dunque a Fiorenzuola? «Sostanzialmente ho un ruolo di affiancamento, non è proprio una consulenza, ma sono al fianco della dirigenza per trovare percorsi di crescita insieme. Inoltre, lavorerò nelle relazioni esterne, curando anche le attività che si svolgeranno con gli sponsor. Conoscevo alcuni miei ex compagni di squadra che hanno giocato a Fiorenzuola e mi hanno sempre parlato di un ambiente composto da persone estremamente serie».