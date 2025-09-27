Spazio ai giovani nel debutto ufficiale dei Lyons in Coppa

Il debutto ufficiale della stagione 2025-2026 dei Sitav Lyons coincide con il turno di Coppa Italia in programma questo pomeriggio (15.30) allo stadio Beltrametti. Ospite il neo promosso Biella (Serie A Élite).

Le due contendenti compongono il Girone 2 insieme a Colorno, Vicenza, Parabiago e Accademia Nazionale, secondo un regolamento che prevede 5 partite di sola andata, un massimo di 2 stranieri per squadra e almeno 8 giocatori Under 23 in lista gara. Le prime due squadre classificate accedono ai playoff, andandosi poi ad incrociare con le prime due classificate del Girone 1.

Dunque, un po’ per il regolamento e un po’ per una precisa scelta della società, i bianconeri oggi scenderanno in campo parecchi giovani per essere attentamente visionati Kingi Matenga e Lele Solari, anche se un’idea sulla situazione della rosa i due allenatori se la sono già fatta dopo le amichevoli disputate nei giorni scorsi.

Sitav Lyons: Pasini, Franzoso, Calosso, Conti, Solari, Russo, Via A., Moretto, Perazzoli, Bance, Cissè, Cutler, Horgan, Scatigna, Libero. A disposizione: Borghi, Moretti, Salerno, Bottacci, Baas, Colombo, Seminari, Camero.

Alessandro Perazzoli