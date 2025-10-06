Liberta - Site logo
Sport e solidarietà con la cena della Bottigelli. LE FOTO

Consueto appuntamento al Collegio Alberoni, presente anche il presidente dell'associazione Eusebio Di Francesco

Redazione Online
|2 ore fa
Sport e solidarietà con la cena della Bottigelli. LE FOTO
1 MIN DI LETTURA
La sala degli arazzi del Collegio Alberoni ha ospitato la tradizionale cena benefica dell’associazione William Bottigelli, alla presenza del presidente Eusebio di Francesco, attuale allenatore del Lecce. In apertura, sono state presentate le iniziative sociali sostenute grazie al contributo dell’associazione, poi come sempre, al termine della cena, l’asta delle maglie dei calciatori, il cui ricavato finanzierà nuovi interventi di natura solidaristica.
LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI

