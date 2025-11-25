«Sport e speranza sono linguaggi universali»

Si è concluso con grande entusiasmo il Giubileo dello sportivo, che ha richiamato al Palabanca settecento atleti in rappresentanza di oltre trenta le società sportive, accomunati dal messaggio “La speranza nello sport".

L'evento ha riunito atleti, famiglie e appassionati, creando un'importante occasione di celebrazione e riflessione sul potere dello sport come strumento di speranza e coesione sociale.

L'iniziativa è stata introdotta da don Mimmo Pascariello (delegato diocesano per il Giubileo): «Il senso di questo evento sta nel diventare testimoni e portatori di speranza perché lo sport educa al rispetto dell’avversario e delle regole, fa crescere e crea socialità».

Tante storie ed esperienze, momenti di riflessione in cui la parola speranza è sempre stata presente. Performance degli atleti piacentini che nell’ultimo anno conquistato titoli nazionali o europei: tra questi Lorenzo Cesena (campione italiano universitario dei 400 ostacoli), Michele Brambilla (campione di padel) e gli schermitori Andrea Bossalini e Valentino Monaco del Circolo Pettorelli. Tra i presenti Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy), Arnaldo Franzini (allenatore del Piacenza Calcio), Maria Sole Perugino (campionessa Mondiale ed Europea di canottaggio), Rebecca Maestroni (Atleta Fisdir e campionessa Italiana di sci), Camilla Merli (allenatrice della squadra di rugby integrata dei Lyons) e Andrea Dallavalle (triplista piacentino medaglia d’argento agli ultimi Mondiali di atletica) mentre l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco e il giovane talento Francesco Camarda hanno dato il loro contributo in collegamento streaming.

Il vescovo Adriano Cevolotto ha sottolineato che «il Giubileo è come un time out che però dura un anno, una sosta per capire e vivere meglio le cose che facciamo ogni giorno, compreso lo sport. E quando finisce abbiamo tutti imparato qualcosa in più».

“Il tema dell’evento – ha sottolineato Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy Volley – è la speranza e lo sport con la speranza condivide il linguaggio universale. Basta un’occhiata, soprattutto per i giovani, sportivi per capirsi. Ospitare il Giubileo dello sportivo al Palabanca, la nostra casa sportiva per tutto l’anno, è stato un privilegio».