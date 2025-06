Spotti torna alla Bobbiese, Mosconi saluta il CarpaChero

Sempre più intensa la fase di trattative del calciomercato che riguarda il calcio dilettantistico. In Eccellenza, sempre calda la pista che vuole il Nibbiano sulle tracce dell'attaccante Milos Malivojevic, mentre il Fiorenzuola vede sempre più lontano l'obiettivo Guidone. L'ormai ex Cittadella sembra destinato al Terre di Castelli. In casa Agazzanese, salutano l'esterno mancino Elia Favari e il centrocampista Bakraoiu. Si rinforza la Bobbiese e lo fa con un cuore neroverde come Mattia Sporti, classe 2004, nell'ultima stagione in forza al Gotico Garibaldina.

In Promozione, novità in casa CarpaChero dove arrivano le dimissioni del ds Maurizio Mosconi, mentre in tema di rinforzi, si registra il ritorno di Domenico Murro, ultimo campionato alla Sannazzarese. In Prima Categoria, lo Ziano si è assicurato il portiere Alex Cigolini (San Colombano) e l'ex Virtus Piacenza, Tommaso Baldini. In Terza Categoria, il San Rocco sarà allenato da Fabio Corvi che sarà affiancato dal vice Riccardo Chinosi. Qui tutte le trattative delle ultime ore