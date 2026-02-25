Stangata sull'Alseno: 16 giornate di squalifica
L'allenatore e tre giocatori fermati dal giudice sportivo: otto turni solo per il mister
Redazione Online
|39 minuti fa
Costa molto caro anche dal punto di vista disciplinare la sconfitta per 4-1 subita dall'Alseno Calcio domenica sul campo della parmigiana Il Ponte (girone B di Terza categoria).
L'allenatore Andrea Rossi è stato squalificato per ben 8 giornate: «Espulso per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, che si è concretizzata in un contatto fisico (leggera spinta)», si legge nel comunicato ufficiale della Figc. Il giocatore Lamin Sm Sonko è stato fermato dal giudice sportivo per quattro gare («espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con un pugno al volto»), il collega Matteo Arzani per tre («espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario»). A loro, si aggiunge la squalifica per recidività in ammonizione per Cesare Amici, che porta così il bilancio a 16 giornate complessive.
Il comunicato della Figc provinciale (leggilo qui) contiene anche altre pesanti squalifiche. Spiccano quelle inflitte a tre giocatori del campionato Under 16 interprovinciale, uno per ingiurie all'arbitro, gli altri due per condotta violenta contro l'avversario.
