Stasera Nibbiano-Mezzolara, super sfida di Coppa

Stasera alle 20.30 riflettori accesi al “Bertocchi” per la semifinale della Coppa Italia d’Eccellenza, intitolata a Dorindo Sanguanini, che vede di fronte il Nibbiano&Valtidone ed il Mezzolara, cioè il confronto tra la damigella d’onore, tuttora imbattuta, del girone A e la capolista del B.

L’ospite bolognese, che ha sede a Budrio, sta viaggiando col vento in poppa in campionato, tanto che coi 19 punti colti nelle ultime sette tappe ha superato di slancio la ben più blasonata Spal, distanziandola di quattro lunghezze. Forte anch’essa di una difesa ermetica (8 le reti al passivo), la squadra di mister Zecchi ha nel centrocampista Derjai (6 centri) e l’attaccante Salonia (4) i suoi uomini più incisivi.

Fatto è che, pur detenendo il primato del proprio girone, il Mezzolara ha incamerato sei punti in meno (39 a 45) rispetto al team di mister Rastelli, chiamato a ritornare quello visto fino alla sosta per centrare la terza finale regionale di Coppa. Compito già difficile, ma che si profilerebbe tanto più complicato replicando le ultime due prove sottotono con Salsomaggiore e Arcetana (entrambe finite 1-1). Rispetto alla sfida di domenica, stasera rientrano Alcibiade, Tambussi e Minasola, mentre Hasanaj è squalificato e Rossi ancora convalescente.

Si gioca in gara secca e con soluzione ai calci di rigore in caso di parità al 90’. Nel pomeriggio (14.30) l’altra semifinale tra il BrescelloPiccardo e la Spal.