Super derby al Pavesi di Fiorenzuola, la Pontenurese cerca l'impresa
Nel calcio dilettanti scattano le finali playoff per le piacentine di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria
Redazione Online
|36 minuti fa
Uno scatto del derby di campionato tra Fiorenzuola e Pontenurese - Foto Angela Petrarelli
Ancora fatiche per le formazioni del calcio dilettantistico che affrontano le finali playoff che rappresentano ultimo appiglio per sperare nel salto di categoria. A cominciare dall'Eccellenza dove, dopo il terremoto Agazzanese che rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato, vedrà oggi alle 16.30 il Fiorenzuola ricevere la Pontenurese. Due risultati su tre per la squadra di mister Araldi per raggiungere le fasi finali dei playoff (due confronti, andata e ritorno) che garantiscono alla sola vincitrice l'immediato salto in Serie D.
In Promozione, deve vincere a ogni costo il Gotico Garibaldina sul campo del Futura Fornovo Medesano. A Fiorenzuola, ma al Bricchi, sempre alle 16.30, lo Sporting parte con il favore dei pronostici alla luce del miglior piazzamento a fine regular season nel confronto con lo Ziano che si preannuncia però molto incerto.