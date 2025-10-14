Super Eva a Urbino: è vice campionessa italiana Under 18

Eva Dallavalle è la nuova vice campionessa d’Italia di Karate nella categoria Under 18. La piacentina del Faranesiana ha sfiorato il titolo al Campionato italiano Fijlkam dei Centri regionali andato in scena a Urbino nel weekend scorso. Grande orgoglio per il sodalizio del presidente e maestro Gian Luigi Boselli che, con il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pier Paolo Cagnani, ha guidato la preparazione della giovane promessa. La competizione prevedeva che, per ogni categoria di peso, ciascuna regione presentasse un solo atleta scelto da una commissione apposita. Insieme a Dallavalle (karateke di peso inferiore a 53 chilogrammi), c’era Sofia Bouraya per le atlete al di sotto dei 59 kg. Quest’ultima, già settima alla Coppa del mondo WKF 2025 a Porec (Croazia), ha vinto agevolmente contro l’atleta del Trentino, ma un infortunio ha condizionato il secondo incontro dove si è interrotta la corsa della piacentina.