Tania domina a Mignano, Lanzinger vince tra gli uomini

Tania Molinari ha dominato la quinta edizione del triathlon sprint della diga di Mignano-Memorial Alessandro Repetti, che si è corsa oggi nel comune di Vernasca. L'atleta piacentina della TriVittorino ha coperto le tre frazioni (700 metri nelle acque dell'invaso artificiale, 19 chilometri in bici e 5 chilometri di corsa) in un'ora 4 minuti e 58 secondi. Dietro di lei, sul podio, staccata di sette minuti è giunta Gloria Cisotto (Triathlon Cremona), poi sveva Parisi (Dds) a poco più di nove minuti. C'era anche un'altra piacentina in gara, Alessandra Salento, che ha finito in 1h 41' 31". Tania ha vinto anche il titolo di campione provinciale.

Il podio maschile



Tra gli uomini, ha vinto l'altoatesino Lukas Lanzinger (Bressanone Nuoto) in 58' 36", davanti ai due portacolori della Dds Stefano Micotti (59' 10") e Fabio Bruschi (1h 12"). Una decina i piacentini in gara, il primo ad arrivare è stato Filippo Trevisani (1h 02' 49"), tesserato per il Cus Propatria MIlano; quindi il titolo di campione provinciale è stato assegnato a Michele Pezzati (1h 3' 35") della TriVittorino.

Soddisfatto, ma con qualche sassolino da togliersi dalla scarpa, l'organizzatore Stefano Bettini (Piacenza Sport-TriVittorino): «Ringraziamo e facciamo i complimenti a tutti i 90 partecipanti, che tra l'altro hanno molto apprezzato il nuovo percorso. L'anno scorso erano 230, in molti hanno scelto altre manifestazioni in concomitanza, tra cui tanti piacentini, che hanno preferito snobbare la gara di casa».