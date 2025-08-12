«Tanto rispetto per la montagna, gli haters invece li ignoro»

La piacentina Giulia Fusconi ha riscoperto il piacere di scalare una parete verticale e arrivare anche a 5/6 mila metri, ma non si è limitata a godere del panorama e di quel senso di libertà che solo una cima irraggiungibile può regalare. «L’ho trasformata in una professione, sì. E non è affatto male».

Entriamo con lei nell’universo dei content creator (lo so, agli “anglofobi” si rizzeranno persino le orecchie) o, per meglio inquadrare la nostra concittadina, degli influencer.

«Sono una ragazza normalissima che fa foto, che ha affinato la tecnica nel corso degli anni e che è riuscita, mostrando semplicemente ciò che faccio, a richiamare oltre 100 mila follower che amano questo sport e gli scenari che la natura può offrire».

A tutto ciò va aggiunto una bellezza che buca e che funky.fusk, questo il suo nome nel mondo virtuale, sa utilizzare senza mai eccedere. Giulia è in grado di far risaltare agli occhi dei “seguaci” un make-up perfetto anche quando si trova appesa a una parete verticale su uno strapiombo stile Willy Coyote.

La vulcanica 32enne dagli occhi ipnotici, prima di intraprendere la propria carriera da aspirante regina dei social, ha mandato avanti un bar. Niente di strano, se non fosse che il locale fosse ubicato in Polinesia...