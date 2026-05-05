Taugourdeau operato alla caviglia, in campo tra tre mesi

Serviranno tre mesi per rivedere Anthony Taugourdeau di nuovo in campo. Il regista del Piacenza, come comunicato dalla società, è stato sottoposto a "intervento chirurgico di tenorrafia del peroneo breve della caviglia sinistra, con ritensione della puleggia". Operazione perfettamente riuscita alla Casa di Cura Città di Parma per il 37ennne francese fuori ormai da tempo e che ovviamente non sarà a disposizione per il match di domenica prossima con la Pistoiese, valevole quale semifinale playoff del girone D di Serie D.