Tennis Borgotrebbia, sarà una Serie A1 Made in Piacenza

Il Tennis Club Borgotrebbia ha formalizzato l’iscrizione alla prossima campionato di Serie A1 a squadre, smentendo così le voci che ipotizzavano un passo indietro deciso dal patron Lorenzo Marchi.

«Ci eravamo solo presi il giusto tempo per pianificare al meglio un’annata che si preannuncia ancora più impegnativa rispetto a quelle precedenti - commenta l’imprenditore, alla guida della Fornaroli Polymers - quindi abbiamo solamente atteso qualche giorno per ufficializzare l’iscrizione. Ma sono e siamo abituati ad onorare gli impegni presi, quindi proseguiamo con entusiasmo e passione».

Il Tennis Club Borgotrebbia, arrivato in Serie A1 dopo una serie di promozioni consecutive (nel 2022 era in Serie D), sarà la prima squadra piacentina ha disputare il massimo campionato nazionale. Un traguardo raggiunto al termine di una stagione trionfale, quella scorsa, culminata con la vittoria del playoff sul campo del mitico circolo Parioli di Roma.

A trascinare i ragazzi capitanati da Gianluca Beghi sono stati soprattutto i due vivai Alessandro Sartori e Luca Galazzetti. Saranno proprio loro i punti di forza anche in A1: «Li abbiamo visti crescere in maniera esponenziale in questi anni - commenta Beghi, che tornerà anche a indossare i panni da giocatore - e nonostante la giovane età rappresentano per noi una certezza assoluta. Accanto a loro abbiamo scelto di puntare su altri ragazzi piacentini che arrivano dal nostro settore giovanile, vale a dire Francesco Mazzoni, Pietro Vignati e, nonostante la giovanissima età, Riccardo Sartori».

Accanto a loro, il confermato Luca Frigerio (lecchese, ma con Borgotrebbia da tanti anni) e gli stranieri Gijs Brouwer (olandese), Liam Gavrielides (tedesco) e Filip Misolic (austriaco). Quest’ultimo attualmente numero 84 della classifica mondiale Atp (a fine 2025 ha raggiunto la posizione 79).

Il campionato partirà la prima domenica di ottobre, con le liste che potranno essere integrate con eventuali nuovi giocatori fino al termine di luglio.

«Vedremo se inserire altri giocatori - conclude Beghi - anche se penso sia difficile, perché la rosa è già completa così. Tra l’altro molti dei nostri ragazzi a marzo inizieranno anche il campionato di Serie C, sempre con i colori di Borgotrebbia, per acquistare anche maggiore sicurezza e iniziare a misurarsi con un campionato agonistico. L’A1 sarà un’altra musica, ma ci arriveremo pronti».