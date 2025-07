Todos Team cala il poker al Libertas

Volevano fare la storia di questa manifestazione e ci sono riusciti centrando uno splendido poker. Missione compiuta per il Todos Team/Valtidone Auto, che si aggiudica l'edizione 2025 del Torneo Libertas al termine di un mese che ha offerto spettacolo, sorprese e “colpi di teatro” agli appassionati di calcio estivo sugli spalti del terreno di gioco “Calamari”. La serata conclusiva ha emesso i verdetti definitivi con le finali in programma e il sogno degli ormai “soliti noti” si è trasformato in realtà: i gol di Alessandro Minasola (doppietta), Dario Mastrototaro e Tommaso Baldini hanno piegato per 4-3 la squadra rivelazione del New Team Varzi, alla quale non sono bastate la doppietta dell'ex Piacenza Darian Hrom e la rete di Gabriele Fossati. Con questo successo la Todos Team completa l'opera, arriva a quattro vittorie di fila nell'albo d'oro eguagliando così il primato dei Fiacchi e Deboli che reggeva dai primi anni 2000. Terza la Fiore Forelli Cromature che ha superato per 8-6 al Ice Acd. Nel femminile, prima la Besurica che ha battuto per 9-8 ai calci di rigore la Sportpiacenza, terza la Carpenteria Carbone che ha sconfitto per 4-2 la Civardi Anticorrosione. Come da tradizione, seguono le premiazioni individuali: nel femminile miglior portiere Alessia Passarella (Sportpiacenza), miglior difensore Ilaria Cavazza (Civardi Anticorrosione), miglior centrocampista Carlotta Vasirani (Carpenteria Carbone), miglior attaccante Francesca Fulgoni (Besurica), nel maschile miglior portiere Cristian Fossati (New Team Varzi), miglior giocatore Darian Hrom (New Team Varzi), capocannoniere con 10 gol nelle fasi finali Assallane Compaore Ice-Acd, poi quella di squadra con i dirigenti della Libertas a consegnare medaglie e coppe fino ai fuochi d'artificio che segnano il trionfo dei Todos.

