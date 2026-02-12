Torna il Torneo Beghi con un'edizione da record

Partirà lunedì la 37ª edizione del torneo giovanile dedicato a Massimo Beghi, giocatore del Piacenza calcio prematuramente scomparso. «Sono passati tanti anni - ha ricordato il papà Giorgio nel corso della presentazione - ma l'emozione è sempre grande: ringrazio la società e tutti coloro che contribuiscono all'organizzazione».

Il responsabile del settore giovanile biancorosso Francesco Guareschi ha sottolineato i numeri dell'edizione 2026, dedicata ai ragazzi nati nel 2013: «Trentadue squadre, in rappresentanza di sei province, tra cui quattro professionistiche (Cremonese, Parma, Pergolettese e Reggiana) e un'interesse sempre crescente. Siamo molto orgogliosi di rinnovare questo appuntamento: oltre a chi ci sostiene, l'impresa Asia in primis, vogliamo ringraziare le squadre che ospiteranno i turni preliminari». Laura Marenzi di Asia ha evidenziato il motivo del sostegno convinto al torneo: «Auguriamo ai ragazzi di vivere questa esperienza intensamente: vogliamo vederli correre su un prato verde e condividere momenti reali, di gioia e dolore, tutti assieme in uno spogliatoio, piuttosto che a fissare tutto il giorno lo schermo di un cellulare».

Infine, l'assessore comunale Mario Dadati ha rivolto i complimenti dell'amministrazione a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e garantito il massimo sostegno alle iniziative che valorizzino giovani e sport.

REGOLAMENTO E CALENDARIO

Categoria: Esordienti secondo anno Under 13 (2013), le 4 squadre professionistiche giocheranno sotto età con l’annata 2014.

Le 32 squadre partecipanti nella prima fase, sono suddivise in 8 gironi da 4 squadre, si sfideranno in gare di semifinale e finale. Passa alla fase finale la vincente di ogni girone.

Nella prima fase le gare si svolgeranno in 2 tempi dalla durata di 20 minuti ciascuno.

Nella seconda fase le gare si svolgeranno in 3 tempi dalla durata di 20 minuti ciascuno.

Non ci sono tempi supplementari, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Le partite si giocano 9 contro 9 su campi di dimensioni ridotte con porte ridotte ed utilizzo di palloni numero 4.

Squadre partecipanti

Accademia Pavese, Audax Travacò, Borgonovese, Borgo San Donnino, Casteggio, Codogno, Crema, Cremonese, Derthona, Fanfulla, Fiorenzuola, Gossolengo Pittolo, Gotico Garibaldina, Inter Club Parma, Juventus Club Parma, Oltrepo, Parma Calcio, Pergolettese, Piacenza Calcio, Podenzano, Polisportiva Vogherese, Pontolliese 1907, Reggiana, Riverniviano, Salsomaggiore, San Colombano, San Giuseppe, San Lazzaro, Sant’ Angelo, Rozzano, Spes Borgotrebbia, Sported Maris.

Gironi e calendario

GIRONE A

Lunedi 16 Febbraio – Campo Bertocchi

18.00 Piacenza Calcio - Riverniviano

18.50 Salsomaggiore – San Colombano

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE B

Lunedi 23 Febbraio – Campo Puppo (Spes Borgotrebbia)

18.00 Spes Borgotrebbia- Derthona

18.50 Inter Club Parma – Oltrepò

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE C

Lunedi 2 Marzo – Campo Rubini (Podenzano)

18.00 Podenzano – Codogno

18.40 Casteggio – San Giuseppe

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE D

Lunedi 16 Marzo – Campo Levoni (Gotico Garibaldina)

18.00 Gotico - Gossolengo

18.40 Polisportiva Vogherese – Fanfulla

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE E

Lunedi 23 Marzo – Campo Academy Barani (Fiorenzuola)

18.00 Fiorenzuola – Parma 2014

18.40 Crema – Audax Travacò

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE F

Lunedi 30 Marzo – Campo Boggiani (Pontolliese)

18.00 Pontolliese – Juventus Club Parma

18.40 Reggiana 2014 – Sant’Angelo

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE G

Lunedi 13 Aprile – Campo F.lli Curtoni (Borgonovese)

18.00 Borgonovese – Cremonese 2014

18.40 Borgo San Donnino – Accademia Pavese

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

GIRONE H

Lunedi 20 Aprile – Campo Siboni (San Lazzaro)

18.00 San Lazzaro – Pergolettese 2014

18.40 Rozzano – Sported Marris

19.40 Vincente 1 – Vincente 2

Fasi finali

Lunedi 4 Maggio – Campo Bertocchi - Quarti di Finale

(QF1)19.30 Vincente Girone A – Vincente Girone C

(QF2) 20.45 Vincente Girone B – Vincente Girone D

Lunedi 11 Maggio – Campo Bertocchi - Quarti di Finale

(QF3)19.30 Vincente Girone E – Vincente Girone G

(QF4) 20.45 Vincente Girone F – Vincente Girone H

Lunedi 18 Maggio – Campo Bertocchi - Semifinale

(SF1)19.30 Vincente QF1 – Vincente QF2

(SF2) 20.45 Vincente QF3 – Vincente QF4

Martedi 2 Giugno – Stadio Garilli - Finali

(3^ - 4^) 14.30 Perdente SF1 – Perdente SF2

(1^ - 2^) 16.00 Vincente SF1 – Vincente SF