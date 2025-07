Torna Zona Calcio Estate, ospite Massimo Cerri

Un viaggio nei veri valori del mondo del calcio. A guidarlo sarà il piacentino Massimo Cerri, ex giocatore professionista, allenatore e dirigente tra Serie B e C, ospite questa sera a Zona Calcio Estate, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 dalla piscina di Borgonovo.

Cerri ripercorrerà la sua carriera in campo e in panchina, ma lancerà alcuni spunti di riflessione soprattutto sulla gestione dei giovani e le difficoltà che possono incontrare società, ragazzi e famiglie.

Spazio anche alla sua attuale situazione professionale: da qualche tempo, infatti, è consulente per presidenti e società, una nuova figura che si sta affacciando nel complesso mondo del calcio.

Nella seconda parte, linea al Poliambulatorio Gymed, per conoscere assieme a Paolo Beghi e al suo staff di professionisti gli esercizi ideali per mantenersi in forma anche durante il periodo estivo: in particolare, questa sera lezione di yoga con Barbara Romagnoli.

Zona Calcio Estate può essere vista anche in streaming sul sito www.liberta.it, dove si possono trovare anche tutte le puntate in demand.

I tecnici di Telelibertà Matteo Capra e Davide Franchini durante le riprese al Poliambulatorio Gymed di Borgonovo con il titolare Paolo Beghi