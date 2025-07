Torneo Libertas, alla prima edizione della Supercoppa trionfa la Lc Imballaggi

La Lc Imballaggi conquista la prima edizione della Supercoppa del Torneo Libertas. Un trionfo arrivato al termine di una bella serata di calcio al campo Calamari, aperta dalla presentazione della prima squadra e dall' “antipasto” che ha visto sfidarsi per un incontro di esibizione alcuni dei ragazzi della nuova prima squadra dell'Audax Libertas e gli Alla Star Galacticos, squadra composta da youtuber calcistici. Supercoppa giocata tra la Lc Imballaggi che ha vinto il torneo di San Nicolò e il Todos Team/Valtidone Auto fresco vincitore del Libertas.

Todos senza Grasso e Minasola, ma sembrano non risentirne visto che vanno in vantaggio dopo pochi minuti con una rasoiata di Alessandro Castellana. Poi però si scatena Stefano Bernardini che ribalta tutto con due cannonate, una colpisce la traversa e termina dentro la porta e la seconda si infila a giro dove Lorenzon non può arrivare. Sul finire di frazione arriva anche il 3-1, Zakaria Bakraoui subisce fallo in area e trasforma il calcio di rigore del doppio vantaggio.

Nella ripresa i Todos la riprendono con il sinistro di Daniel Jakimovski e in seguito con Samuele Barba che si fa trovare pronto sotto porta, ma la Lc ha la forza di tornare subito avanti con un preciso sinistro incrociato di Vittorio Mehmetaj.

Finita? Per niente, Matteo Terranova prova la discesa in attacco e viene premiato con il destro del 4-4, ma, quando i supplementari sembrano ormai dietro l'angolo ancora Bakraoui dalla distanza fissa il definitivo 5-4. Gran finale con le premiazioni e Stefano Bernardini votato MVP del match, arrivederci all'edizione 2026.