Trafitto all'inguine durante un gara, 15 punti per Bossalini

Sono stati necessari 15 punti di sutura ad Andrea Bossalini, ferito incredibilmente durante la semifinale di scherma, valida per il circuito europeo Under 17 andata in scena a Napoli: il talento piacentino del Pettorelli è stato condotto all'ospedale a causa della ferita inferta dall'avversario romeno Popa che ha trafitto Bossalini all'altezza dell'inguine, provocando grande spavento durante il match. Un infortunio molto singolare, provocato da una stoccata che ha provocato anche la rottura della lama dello schermidore romeno. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.