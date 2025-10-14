Trafitto all'inguine durante un gara, 15 punti per Bossalini
Incredibile incidente durante una gara andata in scena a Napoli per il giovane talento del circolo Pettorelli
Redazione Online
|2 ore fa
La stoccata di Popa che buca letteralmente la divisa di Bossalini - Foto Bizzi
Sono stati necessari 15 punti di sutura ad Andrea Bossalini, ferito incredibilmente durante la semifinale di scherma, valida per il circuito europeo Under 17 andata in scena a Napoli: il talento piacentino del Pettorelli è stato condotto all'ospedale a causa della ferita inferta dall'avversario romeno Popa che ha trafitto Bossalini all'altezza dell'inguine, provocando grande spavento durante il match. Un infortunio molto singolare, provocato da una stoccata che ha provocato anche la rottura della lama dello schermidore romeno. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.
