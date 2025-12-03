Travica spinge la Gas Sales, stasera al Palabanca con Padova

La Gas Sales Bluenergy, dopo due settimane di trasferte, oggi, mercoledì 3 dicembre, ritorna al PalabancaSport, riportando in casa biancorossa il grande volley. L’avversaria che farà visita a Simon e compagni sarà Padova. Un club che Dragan Travica – più di tutti – conosce bene. «Padova è la mia città. È dove vivo e sono cresciuto, e dove tutto è iniziato – ha detto il palleggiatore della Gas Sales -. Quando avevo 13 anni ho cominciato a giocare lì, poi ho fatto le mie varie avventure, per poi ritornarci dopo tanti anni. Sono state tre stagioni incredibili (dal 2017 al 2020) perché, seppur con diverse ambizioni a cui ero abituato, ho riscoperto la gioia del gioco, che avevo un po' perso».

Nell’inquadrare l’avversaria Travica ha le idee chiare: «È una società pulita, seria, che punta tanto sui giovani. Loro sono in salute e stanno giocando molto bene. Lo hanno dimostrato contro Civitanova con cui hanno vinto ai vantaggi due settimane fa. In campo lottano con un gioco corale, sbagliano poco e, di conseguenza, danno poche possibilità all'avversario di fare punti».

Sugli antidoti da adottare in casa biancorossa, il regista della Gas Sales opta per l’orgoglio di giocare davanti al pubblico di casa per l’ultimo appuntamento al Palabanca prima di un periodo di trasferte intenso. «Vogliamo riconfermare il nostro momento positivo davanti ai nostri tifosi. Alle porte ci attende un periodo che ci vedrà tanto in giro, dove si giocherà spesso e ci si allenerà poco (oltre agli ultimi impegni del girone d’andata di Superlega, il 10 dicembre a Cagliari la Gas Sales firmerà ufficialmente il suo ritorno in Europa con il debutto in Cev Cup). Vogliamo creare un po' quella chimica tra noi e il pubblico. Cosicché il palazzetto possa diventare un po' la nostra fortezza, dove gli avversari inizino a vedere Piacenza come un campo dove vincere è difficile».