Tre sfide a sera e tanti giovani per il “nuovo” Libertas

Nel solco della tradizione, ma pure ampliato a novità attrattive, è stata presentata la 51ª edizione del glorioso torneo notturno “Libertas”, apparecchiato a dovere per richiamare un numero sempre crescente di appassionati nel consueto teatro del “Calamari”. Partenza fissata per martedì 27 maggio e, dopo oltre un intenso mese di gare, atto conclusivo in scena il 30 giugno.

Il 3 luglio accensione dei riflettori sull’impianto di via Molinari, quando le squadre vincenti del “Libertas” e dell’emergente torneo di San Nicolò si contenderanno una sorta di Supercoppa. Questa è una delle succulenti novità introdotte dal comitato organizzatore che fa capo alla Libertas del presidente Christian Cella. Tra le altre news, in via di allestimento, un torneo per squadre delle categorie Allievi e Juniores da disputarsi in avanspettacolo alle serate non ancora occupate da altri eventi collaterali.

Sì, perché tra il 3,4,6,9 e 10 giugno in avanspettacolo, a partire dalle 18.15, ci sarà spazio per il memorial Dante Viciguerra riservato ai ragazzini della classe 2017 che vedrà la partecipazione di due squadre della Libertas, poi Carpaneto, RiverNiviano, San Nicolò e San Giuseppe.

Restando in tema di calcio giovanile, il 30 maggio, in anteprima alla seconda serata del torneo, spazio alla festa della Scuola calcio con invito indirizzato a parecchie società, mentre domenica, 25 maggio, sempre per le leve del 2017, al “Calamari” sarà tempo del memorial Pietro Tappani, con la partecipazione di Bologna, Parma, Alcione, Pergolettese, Piacenza e Libertas.

La domenica successiva, 1 giugno, toccherà invece ai Pulcini 2015 di Libertas, Audax Pavia, Real Trezzano, San Giuseppe e Podenzano dare vita al Memorial Pietro Bugliani.

Tornando alle novità del “Libertas”, ampliato a tre il menù di sfide quotidiane (20.30, 21.30 e 22.30).

Sedici le compagini in lizza suddivise in quattro gironi eliminatori all’italiana, con le prime due di ogni raggruppamento promosse ai quarti di finale.

All’atto della presentazione, col massimo dirigente ed il diesse canarino Giancarlo Figliossi, anche Pietro Rancati, segretario generale del Cai cui spetta un’importante parte gestionale del Torneo.

La Libertas che verrà

Spazio ai giovani e ad un nuovo corso tecnico nel prossimo futuro della formazione maggiore canarina, reduce dal quinto posto, ma lontano dall’area playoff, nel girone A di Seconda categoria. « Il bilancio stagionale inferiore alle attese, pur caratterizzato dal successo provinciale in Coppa, ci induce ad un cambio di strategia – annuncia il presidente Cella - cioè a ringiovanire la rosa. Ringraziamo mister Caramoglio ed il suo staff per la professionalità dimostrata. Abbiamo già individuato il suo successore. Come modello di riferimento prediligo il San Lazzaro, che può attingere da un vivaio floridissimo ». Tra i confermati della rosa Salsa, Pescaroli, Ruspaggiari e Tavani.