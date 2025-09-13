Trent'anni senza Max Capuzzoni, i Lyons non dimenticano. FOTO

Una vittoria convincente condita da ben 8 mete e un trofeo, quello che ricorda l'ex azzurro Massimiliano Capuzzoni, onorato al meglio dalle sue due ex squadre. La Sitav Lyons ha piegato con il punteggio di 52-7 il Rugby Milano in un match al quale ha assistito anche Jucci Fontana, mamma di "Capu" che raggiunse la Nazionale proprio in maglia bianconera, ma che a soli 26 anni, perse la vita nel corso di un incidente subacqueo. Era il 1995, dunque un anniversario, quello appena celebrato, che significa trent'anni dalla tragedia che segnò le vite di tanti tra familiari e amici di Capuzzoni, ricordato da allora con grande trasporto nel corso di questo appuntamento divenuto tradizione.

Sitav Lyons-Rugby Milano 52-7

Sitav Lyons: Pasini; Franzoso, Nalaga, Conti, Gaetano; Matenga W., Via A; Moretto, Perazzoli, Bance; Cisse, Cutler; Horgan, Scatigna, Moretti. Sono entrati: Bona, Maggiore, Salerno, Bellani, Camero, Viti, Mazzocchi, Bottacci, Pasini. Non disponibili: Acosta, Via G., Libero, Pellarini, Bart Cobbah, Rodina, Solari, Baas, Efori

Marcatori: 5’ mt Scatigna tr Matenga W., 10’ mt Cutler tr Matenga W., 20’ mt Bance, 22’ mt Perazzoli, 25’ mt tr Milano, 30’ mt Moretti tr Matenga W., 36’ mt Nalaga tr Matenga W., 39’ mt Scatigna tr Matenga W.; secondo tempo: 14’ mt Franzoso tr Matenga W.. All. Matenga K., Solari.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI