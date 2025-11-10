Trionfo Baraccaluga, a segno anche il portiere Nutricato

Seconda vittoria stagionale e terzo posto in classifica nella Serie B di calcio a 5. Il Baraccaluga vince sul campo del Versilia a Marina di Pietrasanta per 8-6 e continua a stupire dopo la promozione dalla Serie C1 della scorsa stagione. Davanti ai biancorossi in classifica, solo Antenore Padova (bloccata sul pari al Palarquato due settimane fa) e Balca Poggese, sconfitta all'esordio assoluto dei valdardesi in categoria. Vola sulle ali dell'entusiasmo la squadra di mister Cristiano Tagliavini, che ritrova il successo in Toscana dopo aver comandato le operazioni fin dal primo tempo.

L'ottava rete del Baraccaluga e punto esclamativo sulla prima gioia lontano da casa è stata firmata direttamente dal portiere Davide Nutricato. Dopo un paio di interventi decisivi, il numero uno si è messo in proprio e ha sorpreso il portiere di movimento con un pallonetto direttamente dalla propria area.

Esultanza soprattutto per il portiere diventato bomber per un giorno: «Sono molto soddisfatto per la vittoria – ha spiegato Nutricato – e a livello personale anche per le parate e per aver realizzato un gol importante nel finale. Dove possiamo migliorare? Nel limitare i gol subiti, fin qui sono stati troppi». Ovvero 20 in 5 gare, terzultimo dato nel girone.

Prima chance per blindare i pali sabato alle 16 al Palarquato: sfida a Arpi Nova (Firenze), quarta a -1 dal Baraccaluga.

La squadra prima della partita contro Versilia