Tripla di Bassani, la festa Piacenza Basket esplode a due secondi dalla sirena
Serie C - Vittoria casalinga sofferta per i biancorossi contro il grintoso Casalecchio
Redazione Online
|2 ore fa
La sfida al Pala San Lazzaro vinta da Piacenza Basket
E’ una tripla del “Prof” Andrea Bassani a due secondi dalla sirena a regalare una vittoria casalinga sofferta all’Italia Chef Piacenza Basket Club, che al Pala San Lazzaro ha piegato 85-82 la Cvd Casalecchio.
Per la squadra di Vencato, c’è stato da soffrire fino alla fine, con i bolognesi mai domi e capaci di rientrare in extremis in carreggiata nei minuti finali. L’inizio di match, invece, aveva sorriso ai biancorossi piacentini.
PIACENZA 85
CASALECCHIO 82
(23-22, 16-13, 29-23, 17-24)
ITALIA CHEF PIACENZA BASKET CLUB: Galli 10, Pescatori, Roljic 13, Fumi 6, Stella, Livelli 17, Massari 2, Bassani 26, Rigoni 11, Pirolo. N.e.: Casati, Oukara. All.: Vencato