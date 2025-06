Trofeo Arcelloni, arrivano i big: riflettori puntati su Canepari

È entrata nel vivo la 15esima edizione del Trofeo “Silvio Arcelloni”, evento organizzato dalla stessa Società Canottieri del presidente Paolo Molinaroli per ricordare la figura di Silvio Arcelloni, medico scomparso prematuramente nel 2010 e socio della Nino. 85 in tutto i partecipanti di questo torneo singolare maschile limitati alla categoria 3.1 che si daranno battaglia fino a domenica sui campi del Tennis Stadium “Silvio Arcelloni” sotto la supervisione del direttore di gara e maestro della Nino Davide Bonfanti e della giudice di gara Roberta Cotta.

Si è concluso il tabellone di quarta categoria con i qualificati che sono entrati in quello principale di terza, questi i risultati: Andrei Carasucenco b. Gianmarco Engelbrecht 2-6 7-5 10-6, Giovanni Rossetti b. Tommaso Danese per forfait, Franco Pecorini b. Stefano Barragato 6-2 6-2, Federico Cappone b. Dario Ambrogio 3-6 6-4 10-7, Simone Berlè b. Lorenzo Boccali 6-2 6-4, Michele Poli b. Alberto Montanari 3-6 7-5 10-8, Francesco Lupi b. Stefano Pancotti per forfait, Alessandro Generali b. Emanuele Brundo 6-2 7-5, Francesco Olmi b. Francesco Antonio Balsamo 6-4 6-1, Karol Devoti b. Sandro Pioletti 6-2 6-2.

Da giovedì entreranno in gioco le teste di serie, su tutte Umberto Canepari della Nino che ha vinto l'edizione 2024, domenica 6 luglio la finale alla presenza della famiglia Arcelloni.