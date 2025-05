Ufficiale: Araldi è il nuovo allenatore del Fiorenzuola

La notizia era nell'aria da giorni, rafforzata dalla vittoria di ieri della sua Juniores contro i pari età del Piacenza : «L'Us Fiorenzuola è lieta di annunciare che Nicolò Araldi sarà il nuovo allenatore della Prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026», si legge in una nota ufficiale del club rossonero. Si tratta del primo tassello per il rilancio della squadra, dopo le due retrocessioni consevutive che hanno portato il Fiorenzuola in Eccellenza.Classe 1990, originario di Fidenza, Araldi è un volto ben noto e apprezzato all’interno della famiglia rossonera, dove ha svolto un percorso di crescita continuo e solido negli ultimi cinque anni all’interno dell’Academy giovanile.Attualmente alla guida della formazione Juniores nazionale, con la quale nella stagione 2024/2025 ha conquistato un traguardo di prestigio raggiungendo le Final four nazionali proprio nella giornata di ieri.«Nicolò Araldi - prosegue la nota - rappresenta la scelta di continuità, identità e valorizzazione del lavoro svolto nel settore giovanile del club. Con questa nomina, il club intende confermare il proprio impegno nel promuovere una visione tecnica coerente, basata sulla crescita delle proprie figure, sulla professionalità e sulla passione che Araldi ha già dimostrato in modo esemplare nel suo percorso all’interno del Fiorenzuola. A Nicolò va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per questa nuova ed entusiasmante sfida».