Ultima al Garilli per il Piace, arriva il Tau Altopascio

Ultima al Garilli oggi alle 15 per il Piacenza che si congeda dal suo pubblico nella penultima giornata del campionato di Serie D. Biancorossi a caccia del successo che significherebbe salvezza senza playout in via aritmetica, ma a contendere i tre punti agli uomini di Rossini è il Tau Altopascio, quarta forza del campionato e che a lungo ha guidato la graduatoria del girone D.

"Anche se sarà sufficiente un solo punto per la salvezza, ho chiesto ai ragazzi di non fare calcoli" ha spiegato nell'immediata vigilia Stefano Rossini. L'allenatore del Piacenza ha spiegato come "sto vivendo serenamente questo momento" nonostante un addio ormai scontato e che avverrà subito dopo la fine del torneo. "Ho sbagliato qualche valutazione, ma non in una realtà calcistica non ci sono solo gli errori di allenatore e squadra" ha detto ancora il tecnico di Viadana che oggi dovrebbe riproporre il 3-5-2 con D'Agostino a sostegno di Castelli che sostituirà lo squalificato Recino.